У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус

У старшей дочери Ивана Охлобыстина обнаружен коронавирус. 23-летняя Анфиса сдала тест, и он оказался положительным. Тем не менее ее не стали госпитализировать. Не сообщается, живет ли она отдельно от своих знаменитых родителей, а также двух братьев и трех сестер.

Иван Охлобыстин уже отреагировал на заявление СМИ. По его словам, у его дочери действительно был найден вирус. По его предположениям, она могла заразиться во время поездки в Германию. Сейчас Анфиса, по его словам, чувствует себя нормально. Врачи взяли анализы у всех членов семьи Охлобыстина. Он также не исключил, что некоторые из них могли переболеть коронавирусом в легкой форме.

"Мы могли уже на ногах перенести, честно говоря… Ну ничего, с Божьей милостью", — заявил Охлобыстин "Царьграду".

Ранее Pravda.ru писала об актрисе Ольге Куриленко, которая вылечилась от коронавируса. Она заявила, что даже не знает, где могла заразиться.