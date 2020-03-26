Телеведущая Ксения Собчак пояснила, что ее 68-летнюю мать Людмилу Нарусову увезли в клинику с подозрением на коронавирус.
Сегодня утром в Сети появилась информация, что Людмилу Нарусову доставили в Коммунарку с подозрением на коронавирусную инфекцию. Ксения Собчак рассказала, что случилось.
"Моя мама сейчас находится в Коммунарке. Вчера поднялась температура. Текущий диагноз — вирусная пневмония. Ожидаем результатов анализов. Пока они не готовы. Так как я постоянно работаю на телевидении, езжу по инфекционкам, с мамой мы не общались уже полмесяца. Она отдыхала в санатории под Москвой, приехала и позвонила мне с просьбой вызвать "скорую помощь", — написала Ксения в своем "Телеграм"-канале.
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