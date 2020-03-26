Собчак дала комментарий по госпитализации своей матери

Телеведущая Ксения Собчак пояснила, что ее 68-летнюю мать Людмилу Нарусову увезли в клинику с подозрением на коронавирус.

Сегодня утром в Сети появилась информация, что Людмилу Нарусову доставили в Коммунарку с подозрением на коронавирусную инфекцию. Ксения Собчак рассказала, что случилось.