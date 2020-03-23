Экс-директор певицы Светланы Лободы раскрыл ее некоторые тайны.

Об этом он говорил в программе "Звезды сошлись" на канале НТВ. Несколько лет назад Стас Пшеницын с большим скандалом расстался с исполнительницей.

"Звезды, с которыми работаю, я с ними в дружеских отношениях. Про их комплексы я говорить не буду. Но есть артистка, с которой я не дружу. Поэтому про нее могу говорить. Мы расставались со Светой Лободой с большим скандалом, дележом денег и всего остального. У нее есть один недостаток. Она всегда выступления как минимум на час задерживает. И делает это по одной причине — приводит себя в порядок. Причем самый крупный комплекс у Светы — отсутствие попы. Дело в том, что я наблюдал ее и без грима, без поролоновых всех вставок… Мне не известно, хорошо это или плохо", — рассказал Пшеницын.