Новая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова родила ему ребенка. Для артиста это уже второй наследник. Его совершеннолетняя дочь сейчас проживает в США. О пополнении в новой семье Петросяна сообщило издание "СтарХит".
По данным издания, пара улетела в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы провести там роды в одном из профильных медицинских центров Дубая. Родители ребенка тщательно скрывают всю информацию от родственников и близких.
Ранее Петросян и Брухунова тайно поженились в одном из московских ЗАГСов.
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