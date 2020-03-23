Новая супруга Евгения Петросяна родила ему ребенка

Новая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова родила ему ребенка. Для артиста это уже второй наследник. Его совершеннолетняя дочь сейчас проживает в США. О пополнении в новой семье Петросяна сообщило издание "СтарХит".

По данным издания, пара улетела в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы провести там роды в одном из профильных медицинских центров Дубая. Родители ребенка тщательно скрывают всю информацию от родственников и близких.

Ранее Петросян и Брухунова тайно поженились в одном из московских ЗАГСов.