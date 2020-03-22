Садальский обвинил Канделаки в предательстве Родины

Актер Станислав Садальский обвинил Тину Канделаки в том, что она предала Грузию во время печально известных событий 2008 года. По его словам, он перестал общаться с телеведущей именно после этого инцидента.

"Когда произошли в Тбилиси печальные события 2008 года, Канделаки открыто отказалась от Грузии и народа, сказав публично, что она по отцу гречанка и по матери армянка. Папа Гиви уж точно переворачивался в гробу от ее непризнания Грузии. Сейчас ситуация поменялась, пустышка говорит: "В Киеве актер Зеленский президент, а я буду в Грузии". Сомневаюсь, а вы? Хотя, может, и будет, мир сошел с ума", - сообщил Садальский.