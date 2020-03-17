Пригожин высказался о сотрудничестве Закировой и Дробыша

Продюсер Иосиф Пригожин полагает что подбирать за другими нехорошо.

Четыре дня назад появилась информация о том, что певица Наргиз Закирова подписала контракт о сотрудничестве с продюсером Виктором Дробышем. Музыканты выразили надежду на плодотворную работу и уже начали подготовку новых материалов.

Но не все обрадовались этой новости. Так, продюсер Иосиф Пригожин, в течение многих лет работавший с Дробышем над композициями для Валерии, выразился неодобрительно о решении коллеги.

Он также пояснил, что деньги имеют свойство заканчиваться, но совесть не купишь.