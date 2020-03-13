Little Big исполнит на "Евровидении" песню Uno

Группа Little Big, участники которой сами себя называют "сатирической арт-коллаборацией", представляя Россию на "Евровидении" в Роттердаме исполнит песню Uno.

Uno

Премьера клипа на песню Uno состоялась в эфире программы "Вечерний Ургант".

По словам фронтмена Little Big Ильи Прусикина несмотря на то, что для самой группы выбор их в качестве представителей страны на международном конкурсе было неожиданным, но они уверены, что у них "все получится":

"Иначе и быть не может, ведь песня, с которой мы едем, веселая, зажигательная и немного бразильская".

О том, что коллектив будет представлять Россию на конкурсе, стало известно 2 марта. Ранее группа прославилась такими хитами, как Skibidi и Go Bananas.