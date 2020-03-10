Дочь Заворотнюк дала комментарий прессе по болезни матери

Вокруг реального состояния здоровья Анастасии Заворотнюк и ее диагноза долгое время сохраняется тайна. Это и выступает причиной самых невероятных фейковых слухов.

Очевидно, именно по этой причине дочь артистки на слухи о, якобы, кончине ее надолго "исчезнувшей" матери. Напомним, на днях в Сети распространился слух о том, что Анастасия уже давно умерла, но в завещании указала, чтобы широкой общественности об этом рассказали только через полгода.

Но Анна опровергла это в Instagram. Она также рассказала, что в ее жизни данный период является наиболее трудным.

Одновременно с этим дочь Заворотнюк выразила надежду о том, что здоровье ее матери сможет прийти в норму. Также она выразила благодарность фолловерам за постоянно выражаемую ими поддержку.