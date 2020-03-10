Две дочери Анджелины Джоли были прооперированы

Актриса Анджелина Джоли написала эссе для журнала Time в честь Международного женского дня, в котором призналась, что сразу две ее дочери перенесли операции.

"Последние два месяца я почти не выходила из операционной, в котором находилась моя старшая дочь. А спустя несколько дней, чтобы сделать операцию на бедре, под нож легла и ее младшая сестра", — написала Джоли.

Актриса не назвала имена дочерей, но в Интернете уже появились фотографии Шайло, общей дочери Джоли и Пита, которая теперь передвигается на костылях.

Джоли отметила, что ее сыновья заботились о своих сестрах.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что медики подозревают у Анджелины Джоли паралич Белла.