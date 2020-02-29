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Источник Правда.Ру

Иглесиас и Курникова выбрали русское имя для своей дочери

Шоу-бизнес

Недавно Анна Курникова родила своему мужу Энрике Иглесиасу третьего ребенка. Исполнитель рассказал журналистам, какое имя пара выбрала для новорожденной дочери. По его словам, Курникова выбрала для дочери русской имя Маша. Примечательно, что ребенка назвали именно сокращенной формой имени Мария.

Также Иглесиас рассказал, что сейчас активно изучает русский язык. Он утверждает, что делает это для своих детей. Певец хочет, чтобы они с малых лет учились говорить на трех языках: испанском, русском и английском.

имя маша дочь русский язык анна курникова энрике иглесиас
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