Супруга Диброва рассказала о состоянии его здоровья

Состояние здоровья телеведущего Дмитрия Диброва, который был госпитализирован после микроинсульта, случившегося у него в московском кинотеатре "Октябрь", оценивается как стабильное.

Об этом рассказала его жена Полина Диброва в своем аккаунте в соцсети.

"Нам передается ваша любовь и забота! Состояние Дмитрия стабилизировалось, привезла мужу банджо, очень был рад", — цитируют ее сообщение "Известия".

Что случилось с телеведущим?

Напомним, Диброву стало плохо в понедельник, 17 февраля. Ранее СМИ писали, что у 60-летнего ведущего произошел обморок. Инцидент случился в кафе столичного кинотеатра "Октябрь" перед премьерой кинофильма. Первую помощь на месте шоумену оказал Леонид Якубович.

Сейчас Дибров лежит в ГКБ им. С.П. Боткина. Ему была сделана магнитно-резонансная томография (МРТ) и кардиограмма.