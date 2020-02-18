Экс-супруг Эвелины Бледанс снова стал отцом

Бывший супруг известной актрисы Эвелины Бледанс удивил публику серьезными изменениями в жизни. Александр Семин, по слухам, женился на своей возлюбленной Марине Ментусовой и у них родился ребенок.

Счастливый отец поделился фотокадрами с новорожденной девочкой, которую назвали Верой.

Пока неизвестно, познакомился ли сын Эвелины и Александра Семен со своей младшей сестрой. Сама Бледанс пока публично не поздравляла бывшего мужа с рождением очередного ребенка, но, очевидно, она сделала это лично. Известно, что супруги после расторжения брака поддерживают хорошие отношения.