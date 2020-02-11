Дочь Пригожина пожаловалась на отсутствие жилья

Дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная призналась, что ее семья практически осталась без собственного жилья. Мать с отчимом девушки несколько лет назад заложили квартиру, а после выплачивали задолженность в пользу компании в надежде вернуть квадратные метры.

В начале этого года займодатель потребовал от семьи Данаи Пригожиной выплаты всей стоимости жилья, в ином случае его возврат станет невозможным. В результате все деньги, которые отчим и мать девушки уплачивали на протяжении нескольких лет, оказались просто выброшенными на ветер. Больше всего дочь Иосифа Пригожина тревожит судьба проживающей в той квартире 80-летней старушки, которая уже без ведома заемщиков выписана из жилья.

Даная Пригожина теперь сожалеет, что ее родные не послушали ее отца, когда он призывал их не делать никаких операций с квартирой. Девушка призналась, что в настоящее время ей помогает практически только ее родной отец, и ей стыдно, что ранее она иногда позволяла себе говорить о нем нелицеприятные вещи.

Сейчас Даная проживает на съемной квартире, пытается развивать свой бизнес и трудится на НТВ. Известный отец готов приходить на помощь девушке, но она хочет добиться успехов самостоятельно, передает "СтарХит".