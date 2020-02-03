Алена Водонаева рассказала о своем отношении к президенту Владимиру Путину после того, как он назвал людей, критикующих программу маткапитала, "моральными уродами". По ее мнению, президент не должен был опускаться до такого уровня и оскорблять людей, которые высказали свое мнение.

"Разве красиво со стороны президента, не разобравшись (и даже если он разобрался в этой ситуации), так комментировать мнение своего народа?" — рассуждает Водонаева.

"Для меня, между прочим, Путин, даже когда я была во многом с ним не согласна или когда критиковала, был мужиком — сексуальным, привлекательным, сильным", — добавила телеведущая.