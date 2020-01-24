Первую ипотеку под 2% выдали в Якутии

В Якутии выдали первую льготную ипотеку под 2% на строительство частного дома. Об этом сообщило республиканское ипотечное агентство.

Отмечается, что дом будет построен в городской черте. До окончания всех кредитных выплат он будет находиться в залоге у банка.

Условия получения ипотеки

Для населения сельской местности условия отличаются. Для получения ипотеки с такой низкой ставкой они должны предоставить под залог имущество — например, это может быть квартира.

В целом по льготной программе молодым семьям доступен кредит до 6 миллионов рублей на период 20 лет. Многодетным положено 450 тысяч — на цели погашения ипотеки.