Поклонники обратили внимание на усталый вид Ляйсан Утяшевой

Усталый вид спортсменки объясняют неудачным гримом и уколами красоты.

Телезрителей шоу "Танцы" удивил внешний вид бывшей гимнастки — 34-летняя Ляйсан выглядит уставшей и несколько отекшей. Столько резкая перемена во внешности поклонники не смогли оставить без внимания — в комментариях подписчики девушки начали обсуждать, что с Утяшевой могло случиться.

что случилось с Ляйсан Утяшевой?

Как отмечают СМИ, что после множества тщательно отретушированных и отобранных постановочных фотоснимков, которыми Ляйсан Утяшева делится в соцсетях, новые фото гимнастки смотрятся странно. Но изменения во внешности спортсменки легко объяснить как неудачно выбранным ракурсом, так и сильным светом в студии. Также, возможно, на неудачное фото повлияло и обилие грима на лице, предполагают журналисты.