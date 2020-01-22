Екатерина Гусева появилась на сцене без юбки

Актриса Екатерина Гусева шокировала публику во время выступления на концерте, посвященном памяти Владимира Высоцкого.

Смелость Гусевой оценили, но мотив не поняли

На видеозаписи, размещенной самой артисткой в своем Instagram-аккаунте, на ней из одежды только жакет и колготки в сетку, юбки на Екатерине нет. Находящиеся в зале люди оценили смелость актрисы и ее красивые длинные ноги. Но некоторым этот образ показался вызывающим: они не поняли, почему она появилась перед публикой в полуголом состоянии.

В комментариях к посту пользователи написали, что

у Гусевой, видимо, украли юбку перед самым выступлением, поэтому ей пришлось выйти в таком виде.

При этом большинству подписчиков выступление артистки понравилось.