Актриса Екатерина Гусева шокировала публику во время выступления на концерте, посвященном памяти Владимира Высоцкого.
На видеозаписи, размещенной самой артисткой в своем Instagram-аккаунте, на ней из одежды только жакет и колготки в сетку, юбки на Екатерине нет. Находящиеся в зале люди оценили смелость актрисы и ее красивые длинные ноги. Но некоторым этот образ показался вызывающим: они не поняли, почему она появилась перед публикой в полуголом состоянии.
В комментариях к посту пользователи написали, что
у Гусевой, видимо, украли юбку перед самым выступлением, поэтому ей пришлось выйти в таком виде.
При этом большинству подписчиков выступление артистки понравилось.
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