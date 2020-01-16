Оставившая королевскую семью Меган Маркл сменила стиль одежды

Покинувшая королевскую семью Меган Маркл больше не следует правилам королевского дресс-кода, она вернулась к повседневному стилю одежды. Фотоснимки ее первого выхода в свет в новом имидже опубликовало издание Daily Mail.

Фотографам удалось запечатлеть герцогиню Сассекскую на пути в аэропорт в Виктории, Канада. На ней была парка цвета хаки с подкладкой из искусственного меха, а также темно-синие узкие джинсы, шарф черного цвета и коричневые высокие сапоги марки Le Chameau Jameson. Сейчас такая обувь продается в интернет-магазине марки по стоимости 30 тысяч рублей (375 фунтов стерлингов).

Многие интернет-пользователи обрадовались, что Меган Маркл вновь начала одеваться, как до замужества.