Покинувшая королевскую семью Меган Маркл больше не следует правилам королевского дресс-кода, она вернулась к повседневному стилю одежды. Фотоснимки ее первого выхода в свет в новом имидже опубликовало издание Daily Mail.
Фотографам удалось запечатлеть герцогиню Сассекскую на пути в аэропорт в Виктории, Канада. На ней была парка цвета хаки с подкладкой из искусственного меха, а также темно-синие узкие джинсы, шарф черного цвета и коричневые высокие сапоги марки Le Chameau Jameson. Сейчас такая обувь продается в интернет-магазине марки по стоимости 30 тысяч рублей (375 фунтов стерлингов).
Многие интернет-пользователи обрадовались, что Меган Маркл вновь начала одеваться, как до замужества.
"Мне нравится, что она выглядит "как все", а не как "герцогиня". Она такая же простая, как и Гарри! Я всегда являлась их большой поклонницей!" — написала одна из фанаток.
"Это ее самый лучший образ за последнее время. Она смотрится спокойной и счастливой", — выразил свое мнение другой поклонник.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.