Бывший участник "Дома-2" Рустам Солнцев прочитал мемуары Надежды Кадышевой и прокомментировал строки о конфликте с Бабкиной. По его словам, в книге открыто написано о том, что Кадышева подралась с Бабкиной во время съемок "Новогоднего огонька".

"Ну, как дралась, вмазала пару раз этой крашеной бездарной [цензура] баяном по сусалам и пошла на сцену. Она мне в спину начала махать депутатским удостоверением, угрожать, а я ей в ответ: "Ты еще пенсионным помаши - толку больше будет! Если играешь живую музыку, умей держать удар, а если ты фонограммное фуфло, ты и по жизни пустышка: тебя тронь, ты и рассыплешься! Ты покажи мне свои хиты, а я тебе покажу свои, и тогда мы поглядим, кто чего стоит в этой жизни...", - процитировал Солнцев строки из книги.