Карди Би выберет себе нигерийское имя через соцсети

Популярная американская рэп-исполнительница Карди Би предложила фанатам выбрать ей новое нигерийское имя в "твиттере".

Она предложила поклонникам на выбор два варианта: Чиома Би или Кадиджат.

Соответствующая запись в соцсети исполнительницы уже набрала более 10 000 ретвиттов.

По сообщению нигерийских СМИ, имя Чиома Би ей дали во время ее первого визита в Нигерию в декабре 2019 года. А Кадиджат — это имя, предложенное ее нигерийскими мусульманскими поклонниками, пояснила Карди.

Смена гражданства из-за Трампа

3 января она написала в своем "твиттере", что подала заявление на получение нигерийского гражданства после того, как президент США Дональд Трамп приказал убить иранского командира Касема Сулеймани.

Карди Би заявила, что это был "самый глупый шаг", который когда-либо совершал Трамп.

Сама исполнительница родилась в американском Бронксе и имеет центральноамериканские корни, её настоящее имя — Белкалис Марленис Альманзар.