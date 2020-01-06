Дочь Сулеймани пообещала США "мрачный день"

Дочь погибшего иранского генерала Зейнаб Сулеймани предупредила США, что им грозит "темный день" за его убийство.

"Безумный Трамп, не думай, что все закончилось с мученичеством моего отца", — сказала она.

После всенародного прощания в понедельник останки генерала затем будут доставлены в Кум, один из центров шиитского ислама, где пройдут траурные ритуалы, предваряющие похороны в его родном городе Керман во вторник.

Навещая членов семьи Сулеймани в их доме в Тегеране, президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Соединённые Штаты не понимали, насколько непоправимую ошибку совершают, атакуя прославленного генерала. Иранский религиозный лидер аятолла Хаменеи публично плакал во время церемонии прощания с Сулеймани.