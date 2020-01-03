После заявления Виторгана Собчак показала неприличный жест

При том, что Ксения Собчак и Максим Виторган уже давно развелись, их связывает не только общий сын, но и воспоминания.

Так, утром 1 января Максим Виторган написал в своем микроблоге:

"Прошлый Новый год я встретил в одиночестве, спя дома. То есть, Нового года у меня, по сути, и не было. А сам год был. И теперь с уверенностью могу утверждать, что как встретишь, так и проведешь — полная чушь. Вот сейчас правой рукой я набивают этот текст, а левой поглаживаю пока еще спящее нежным сном доказательство этого открытия. Привет, замечательная N. Все остальное у меня было и так. И пусть так будет".

Как предположило издание paparazzi. ru, это заявление не оставило равнодушным Ксению Собчак, которая была уверена, что осчастливила Виторгана браком, а, как выяснилось, он "только начал жить".

В ее ленте появился фотоснимок, где она демонстрирует неприличный жест. И хотя в комментариях Ксения написала, что это относится к году "крысы", который неудачен для нее, родившейся в год петуха, но, по мнению источника, это стало также ответом Максиму Виторгану, который не страдает от того факта, что лишился "самой прекрасной женщины на свете".