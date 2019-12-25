Галкин дал комментарий по слухам о своей гомосексуальности

Телеведущий Максим Галкин дал комментарий по слухам о своей гомосексуальности в интервью YouTube-каналу "А поговорить?". Артист пояснил, что его сексуальную ориентацию активно обсуждали и во время учебы в университете, и с самого начала его карьеры в шоу-бизнесе.

"Такие слухи сопровождают меня регулярно всю мою жизнь", — пояснил он. По рассказу юмориста, еще в университетские годы к гомосексуалистам его причислял один из студентов, подчеркивавший свою мужественность. "Постоянно хотелось ему сказать: "Не баси, шалун"", — добавил артист.

По мнению юмориста, "своим поведением он это никогда не подтверждал" и не понимает, почему распространяются такие слухи. Далее он вспомнил, как в 1997 году ехал в одном купе с молодым пародистом, не скрывающим свой гомосексуальную ориентацию.