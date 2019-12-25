Светлана Лобода предпочла метро машине

Известная исполнительница Светлана Лобода пожаловалась на столичные пробки и спустилась в метрополитен. Видеоролик из подземки она разместила в сторис своего "Инстаграм".

Отмечается, что певице пришлось потратить более двух часов, чтобы добраться в Останкино на съемки нового выпуска шоу "Вечерний Ургант".

"Да здравствует декабрь. Вы нас ждете?" — обратилась она к фанатам.

После Лобода показала, как передвигается по эскалатору в метро. Ее помощница спросила, когда певица пользовалась подземкой в последний раз.