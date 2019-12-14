Ротару вновь отказывается от выступлений в России

Известная украинская певица София Ротару совсем недавно выступила в Москве на музыкальном фестивале "Песня года - 2019". Многие фанаты певицы назвали это ее возвращением на российскую эстраду. Примечательно, что нашлись и те, кто воспринял негативно это событие и жестко раскритиковали Ротару.

Сейчас Народная артистка СССР вновь стала популярной в России. Ей приходят десятки предложений о гастролях, однако она отказывается от них. Причину пояснил ее концертный директор Сергей Лавров. По его словам, она отказывается не только от предложений из России, а от всех предложений, ссылаясь на свой почтенный возраст.

Некоторые фанаты высказывают мнение, что Ротару отказывается от выступлений в России из-за недавней травли в российских СМИ.