В 7 миллионов рублей обошелся Билану "пьяный концерт" в Самаре

Дима Билан потратил на организацию сольного концерта и пожертвования детским учреждениям в Самаре примерно семь миллионов рублей. Об этом сообщает издание Super.
Певец подарил городу инклюзивную детскую площадку, а также пожертвовал миллион рублей детской клинике на покупку нового оборудования. Все расходы певец оплачивал из собственного кармана, подчеркивает издание.
А извиняться артисту, действительно, было за что.
Ранее Дима Билан назвал представителя самарской студии инклюзивного творчества фюрером. Артисту предложили послушать песню в исполнении участников центра, на что он ответил представителю студии: "Yes, mein lieber Führer" ("Да, мой дорогой фюрер")
А 9 сентября во время концерта в Самаре зрители не могли не заметить странности в поведении артиста на сцене. Билана обвинили в том, что он издавал странные звуки вместо вокала, не попадал в фонограмму, а также демонстрировал неприличные жесты. Более 500 человек подписали петицию с требованием публичных извинений от артиста.
Позже Билан признался, что провел выступление в состоянии алкогольного опьянения. Певец извинился перед жителями Самары и пообещал дать бесплатный концерт для горожан 29 сентября. Обещание свое артист сдержал.
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Фото: @bilanofficial
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