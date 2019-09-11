Милонов: пускать певцов на сцену можно только после теста на наркотики

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал российских певцов сдать тест на употребление наркотиков и заявил, что нужно запретить выступать под действием запрещенных веществ на любых общественных площадках.

По его словам, если популярный артист употребляет наркотики, то он их пропагандирует, так как молодежь копирует его поведение.

"Алкоголики - нормально: они у нас всегда пели и будут петь. Но наркоманам не место на сцене", - сказал парламентарий агентству "Москва".

Он добавил, что пускать на сцену можно только при наличии у исполнителя справки, подтверждающей, что он не употребляет наркотики. Тем, кто уличен в их употреблении, Милонов предлагает на год запретить выступать с концертами - "только в саунах, банях - пускай там выступают".

Ранее сообщалось о скандальном выступлении Димы Билана в Самаре. В интернете появились кадры, на которых видно, что певец ведет себя странно, путает слова песен.

Источник фото: Facebook

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