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Продажа недвижимости Газпрома в Москве: цены и локации ключевых объектов

Продаваемую недвижимость "Газпрома" в Москве оценили в 12-15 млрд рублей

2:26
Недвижимость

Общая оценка стоимости объектов недвижимости, выставленных на продажу компанией "Газпром" в Москве, колеблется от 12 до 15 миллиардов рублей. Об этом сообщил Микаэл Казарян, руководитель департамента рынков капитала и инвестиций в IBC Real Estate, в интервью агентству РИА Недвижимость.

Продаваемую недвижимость "Газпрома" в Москве оценили в 12-15 млрд рублей
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under CC0

"Газпром" анонсировал продажу московской недвижимости в связи с переездом штаб-квартиры в Санкт-Петербург. К продаже предложены бизнес-центры на улицах Строителей и Новочеремушкинской, а также нежилые помещения на Новоданиловской набережной и улице Новочеремушкинская. Кроме того, в списке объектов — производственно-техническая база на улице Обручева, комплекс автостоянки на улице Каховка и санаторно-курортный комплекс "Империал Парк отель & Спа" в Новой Москве.

По мнению Казаряна, наиболее ценным активом является бизнес-центр площадью примерно 37 тысяч квадратных метров на улице Новочеремушкинская, его стоимость оценивается в 4-5 миллиардов рублей. Стоимость остальных помещений и техбазы на Новочеремушкинской улице составляет 2-3 миллиарда рублей, а бизнес-центр на улице Строителей, помещения на Новоданиловской набережной и автостоянка оценены в 1,5 миллиарда рублей. Казарян также предполагает, что новые владельцы могут реконструировать бизнес-центры на улице Строителей, техбазу и автостоянку.

Андрей Трубачев, директор отдела рынков капитала и инвестиций CORE. XP, подчеркнул привлекательность продаваемых активов из-за их расположения. По его словам, на месте офисов, автостоянки и техбазы возможно строительство жилых комплексов, в то время как санаторно-курортный комплекс скорее всего сохранит свою функцию.

"Газпром", перерегистрированный в Санкт-Петербург в 2021 году, располагает штаб-квартирой в многофункциональном комплексе "Лахта Центр" на Лахтинском проспекте. Компания управляет одной из самых больших в мире систем газопроводов и играет ключевую роль в добыче и транспортировке природного газа в России. Группа также занимается добычей нефти, производством нефтепродуктов и генерацией электрической и тепловой энергии.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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