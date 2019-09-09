Жители Самары запустили электронную петицию с требованием от местных властей извиниться за приглашение на день города Димы Билана.
Автор петиции Дмитрий Вертушкин утверждает, что известный певец вел себя неадекватно и показывал неприличные жесты. Недоволен житель Самары остался и самим выступлением Билана — по мнению Вертушкина, тот "не попадал в фонограмму" и "издавал странные звуки вместо вокала".
Выступление Димы Билана неравнодушный самарец назвал неуважением к публике. "Билан опозорил наш город", написал в своем обращении Дмитрий Вертушкин.
Примечательно, что подавляющее большинство пользователей сети интернет в комментариях к обращению согласились с мнением активиста. Влада Терехова, например, назвала Диму Билана "невменяемым человеком", а Маргарита Матюшенко заявила, что певец "испортил все настроение".
Алена Лунева же подчеркнула, что после пары песен люди якобы начали уходить с выступления Билана.
На данный момент опубликованная электронная петиция с требованием от властей Самары извиниться за приглашение отечественной поп-звезды собрала меньше сотни подписей.
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