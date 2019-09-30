Собчак купила на аукционе картину за 2200 тысяч евро

Телеведущая Ксения Собчак в эфире одного из федеральных телеканалов показала картину размером 2 на 3 метра, которую приобрела на аукционе за 2200 евро или 155 тысяч рублей. На полотне изображены кошка и дракон.
Собчак призналась в том, что скорее всего, она не оставит картину дома ввиду ее неординарности.
"Ну, во-первых, она большая. Во-вторых, яркая. Кошка, дракон… Что-то в этом есть. Мне кажется, это чудесно. Но мой маленький сын Платон может испугаться. Еще не решила, что с ней делать. Просто поняла, что она дешевая. Пойду, возможно, к кому-нибудь на день рождения и подарю. Людям будет приятно", — поделилась своими мыслями светская львица.
Ксения Собчак постоянно говорит о том, что она неравнодушна к искусству и стены в ее доме увешаны картинами. Есть, например, полотно популярной художницы Натальи Гончаровой, которое стоит более миллиона рублей.
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Фото: Instagram @xenia_sobchak
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