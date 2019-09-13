Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов приехали в Грибоедовский ЗАГС Москвы на катафалке.
Видеозапись опубликована в аккаунте "Пятого канала" в Twitter, сообщает "Lenta.ru".
Черный катафалк был обит красной тканью. Сверху автомобиль украшали два золотых свадебных кольца.
На крыле катафалка значилось: "Пока смерть не разлучит нас".
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