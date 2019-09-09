Клип рэперов Тимати и Гуфа на композицию "Москва", выпущенный ко Дню города 7 сентября, установил рекорд по количеству дизлайков в российском YouTube.
В песне сказано, что Москва - это "тот самый город, что не проводит гей-парады", а также "квинтэссенция интеллигентов и джамшутов". Тимати называет себя коренным москвичом, который "не ходит на митинги и не втирает дичь". Исполнители обещают "хлопнуть бургер за здоровье Собянина".
Клип посмотрели более 2,6 миллиона пользователей, 60 тысяч человек го одобрили, еще 813 тысяч поставили дизлайк. Некоторые пользователи обвинили рэперов в продажности и стали переделывать строчки песни. "Не хожу на митинги, не втираю дичь.Такого уровня продажности я сумел достичь", - написал один из пользователей.
Тимати в Instagram заявил, что ему не заплатили за песню. "Мне не стыдно, мне не заплатили и я не спасаю бизнес. Я придерживаюсь своей позиции и не "переобуваюсь" на потребу толпы", - написал исполнитель.
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