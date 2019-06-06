Российская певица Вера Брежнева отреагировала на слухи об измене своего супруга Константина Меладзе.
Ситуацию Брежнева прокомментировала в своем личном аккаунте в социальной сети Instagram.
Константин Меладзе, написала его жена, работает в режиме большой многозадачности. Продюсер, сообщила Брежнева, успевает и гулять по барам, и работать с женой над ее новым клипом.
"И когда он все успевает? Хотя… и #ЯнеСвятая", — радует своих поклонников хорошим чувством юмора Вера Брежнева.
Премьера нового клипа певицы, напомним, состоялась вчера, 5 июня.
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