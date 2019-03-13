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Адвокат: участковый должен допросить Киркорова и Галкина

Шоу-бизнес » Российский

Участковый может допросить Киркорова и Галкина по делу несостоявшегося дагестанского киллера, считает адвокат Дмитрий Агановский. И это само по себе "будет сенсацией".

Адвокат: Участковый должен допросить Киркорова и Галкина. 400596.jpeg

Как следует из материала в "Коммерсанте" дагестанец Хидирнеби Казуев планировал взрыв на концерте Филиппа Кирокорова с целью его убийства по "заказу" известого ведущего Максима Галкина. По словам адвоката обвиняемого, Галкин обратился к Казуеву во время его визита в Москву в начале 2017 года и предложил 2 миллиона рублей за убийство Киркорова.

Дагестанец решил, что причиной такого поступка могла стать ревность к Алле Пугачевой. Молодой человек согласился, после чего получил аванс в размере одного миллиона рублей. По мнению следствия, Хидирнеби Казуев такой версией намеренно запутывает следствие, а на самом деле за ним стоит такое серьезное преступление, как создание ячейки запрещенной на территории России организации "Исламское государство".

Однако адвокат Казуева намеревается добиваться проверки версии, изложенной его подзащитным, для этого он обратится в Гепрокуратуру с просьбой передать расследование этого дела в Следственный комитет.

Как сказал "Правде.Ру" адвокат Дмитрий Аграновский, проверка обязательно будет, так положено по закону. По словам эксперта, "может быть, как минимум, опросят Галкина и Киркорова, что, кстати, само по себе будет сенсацией". "К ним может прийти участковый и взять с них объяснение. На какое-то время следствие застопорится, но, в принципе, это бессмысленные действия. Может быть, человек хочет так привлечь к себе внимание? Не знаю, будет ли конкретно этому парню от этого хуже. Но лучше будет вряд ли", — сказал адвокат.

"Как обывателю мне эта версия представляется полной нелепостью. Не сказать, что я поклонник творчества Киркорова и Галкина, но и не противник, кстати, тоже. Мои бабушки их любят. Это люди просто совершенно не той категории, не того склада характера, чтобы быть втянутыми в какие-то насильственные преступления", — сделал вывод Дмитрий Аграновский.

Как сообщала "Правда.Ру" Филипп Киркоров рассказал журналистам, что не верит в причастность Максима Галкина к подготовке теракта в Махачкале.

Читайте по теме: Киркоров прокомментировал историю о "причастности" Галкина к попытке взрыва на концерте

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Темы киллер следствие шоу-бизнес Максим Галкин Филипп Киркоров Хидирнеби Казуев Дмитрий Аграновский
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