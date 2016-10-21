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Источник Правда.Ру

Кети Топурия больше не скрывает свою беременность

Шоу-бизнес

33-летняя вокалистка группы "А'Студио" Кети Топурия перестала скрывать свою беременность от публики. Певица стала появляться на мероприятиях в платьях, подчеркивающих ее округлый живот.

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Отцом ребенка считают бизнесмена и дипломата Льва Деньгова. Об этом сообщил Telegram-канал "Только никому".

"Кети Топурии уже сложнее скрывать беременность - сегодня она выступала в платье с завышенной талией, которое подчеркивало округлившийся животик. Если верить слухам, предложение от Льва Деньгова она уже получила. Скромная свадьба планируется в начале лета", - написали авторы канала.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о жительнице Перми, которая продавала положительные тесты на беременность.

В Сети появились объявления о продаже тестов на беременность с положительным результатом. Жительница Перми, наладившая неординарный бизнес, уверена, что подобный товар можно использовать как в качестве шутки, так и с практичной целью.

Как пишет издание "В курсе", тесты с двумя полосками вызвали настоящий ажиотаж, женщины наперебой пишут продавцу. Стоимость товара: 100 рублей за обычный тест и 200 рублей за тест в пластиковой упаковке.

Предприимчивая пермячка, скрывающаяся на странице соцсети под "левым" аккаунтом, рассказала, что подобный бизнес не является ее новшеством.

"В Америке это давно существует. Недавно появилось в Санкт-Петербурге и Москве. Теперь вот в Перми. Клиентов хватает", — рассказала женщина. Положительные тесты она готова предоставить в любом количестве.

Их предлагается использовать в качестве веселой шутки над подругами или молодым человеком. Кто-то использует такой тест в качестве последнего аргумента в пользу скорейшего замужества или, как способ "выпросить у мужа новое колечко". А получив желаемое, можно сообщить о выкидыше на раннем сроке или нечто другое. Морально-этическая сторона, видимо, не учитывается.

Отметим, на просторах соцсети "ВКонтакте" можно наткнуться на множество групп, созданных для торговли использованными тестами на беременность. Изготовлением таких тестов промышляют будущие мамы из разных городов. Товар отправляют почтой или передают прямо в руки.

Напомним, еще в 2014 году торговля положительными тестами на беременность набирала популярность в США. Как сообщало CBS, 95% клиентов лгали, чтобы добиться мужчин.

По мнению эксперта по семейным взаимоотношениям доктора Джейна Гриира, о вопросах этики и морали можно подумать позже. Главное, что союз заключённый таким образом в любом случае ненадёжен. "Если вы хотите купить подобную вещь, это совершенно точно говорит о том, что ваши отношения с партнёром далеки от идеала", — заявил он CBS.

Опрошенные телеканалом эксперты и рядовые зрители также выразили опасения, что подобные покупки могут быть использованы как средство шантажа, а уже совсем скоро наиболее предприимчивые будущие матери начнут торговать в сети и другими анализами.

Темы живот а’студио лев деньгов мероприятия кети топурия беременность
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