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Источник Правда.Ру

Павел Прилучный объявил о разводе с женой

Шоу-бизнес

Актер Павел Прилучный объявил о разводе с 30-летней актрисой и моделью Агатой Муцениеце. Пара была вместе около восьми лет. Примечательно, что бракоразводный процесс будет происходить без скандалов и обвинений. Об этом сообщил сам Павел в своем блоге, подчеркнув, что они с Агатой останутся друг другу родными людьми.

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"Все происходит обоюдно, с уважением и по-взрослому", - написал актер.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный познакомились на съемках сериала "Закрытая школа" в 2011 году. Вскоре они тайно поженились в Москве.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, какой подарок преподнесла своему супругу жена Тома Круза на 50-летие.

Знаменитый голливудский актер Том Круз,  который через несколько дней отметит 50-летие, и его не менее известная супруга актриса Кэти Холмс приняли решение развестись после пяти лет брака. "Это личное и конфиденциальное дело Кэти и ее семьи. Как и всегда, больше всего Кэти волнует счастье ее дочери", - подтвердил адвокат Холмс.

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Поданы ли документы на развод в суд, пока не ясно, отмечает "Росбалт". По предварительным данным, у Круза и Холмс был составлен брачный договор.

Американский журнал People, ссылаясь на представителя Тома Круза, сообщает, что инициатором разрыва была Кэти Холмс, пишет BBCRussian.com. "Кэти подала на развод. Том в связи с этим очень опечален. Сейчас он сосредоточился на воспитании своих детей. Пожалуйста, дайте им возможность побыть одним", - сказал он. 

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Пара поженилась в 2006 году в итальянском замке. У них есть дочь Сури, которой сейчас 6 лет. В декабре прошлого года девочку признали самым влиятельным ребенком знаменитостей. Общее состояние супругов - около 275 миллионов долларов, сообщает МТРК "Мир". Большую же часть заработал именно Круз.

Последний раз 49-летний Круз и 33-летняя Холмс появлялись на публике в феврале 2012 года в парке. Ранее красавчик Том Круз был женат дважды: на Мими Роджерс и на Николь Кидман, вместе с которой он воспитывал двоих приемных детей - девочку Изабеллу и мальчика Коннора. 

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Темы развод скандал обвинения павел прилучный агатой муцениеце
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