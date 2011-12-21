Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии

2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой. Как сообщила сама актриса, врачам пришлось прописать ему антибиотики. Хоть Кожевникова и не является сторонником подобного лечения, но в этой ситуации это был единственный выход.

Ветрянка - не болезнь?

"И все-таки без антибиотика вытащить Василька не вышло. Температура - хоть и неприятное явление, но это борьба иммунитета. И нам уже много раз удавалось со старшими, контролируя кровь и температуру, выздоравливать без сильной химии. Но в этот раз кровь уже спокойная, почти как у здорового человека, а при этом градусник неумолимо показывал почти 39", - написала актриса в Instagram.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что солнечный свет оказывает губительное влияние на инфекцию ветрянки.

Солнечный свет может предотвратить распространение ветрянки. К такому выводу пришла команда ученых из Лондонского университета, сообщает ВВС.

В отчете об исследовании, опубликованном в журнале Virology, специалисты пишут, что ветрянка менее распространена в регионах с высоким уровнем ультрафиолета. Оказывается, солнечный свет инактивирует вирусы, находящиеся на коже, затрудняя их проникновение в организм.

Как объясняют медики, ветряная оспа - острое инфекционное заболевание, которое распространяется воздушно-капельным путем при разговоре, кашле, чихании, но основным его источником является контакт со специфическими пузырьками на теле.

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Уже давно известна способность УФ-лучей инактивировать вирус ветряной оспы на коже, и, по мнению руководителя исследования доктора Фила Райса из Университета Святого Георгия в Лондоне, этот факт объясняет, почему ветрянка реже встречается и сложнее передается от человека к человеку в тропических странах, пишет РБК. Это также может объяснить, почему заболевание чаще возникает в холодное время года в странах с умеренным климатом - например, в Великобритании.

В городе добавляет, что в феодосийском регионе Крыма зафиксирована серьезная вспышка ветряной оспы. Большинство инфицированных - дети от 8 до 16 лет. По мнению врачей, рост заболеваемости связан с тем, что население давно не прививалось".

"Действительно, в Феодосии сейчас наиболее актуальная проблема - это заболевания ветряной оспой, - рассказала Комсомольской правде заместитель начальника Феодосийского управления здравоохранения по лечебной работе Ирина Макарова. - Из-за того, что население почти не прививают, люди болеют - в основном, дети. Волноваться нет причин, ветрянку лучше перенести в детском возрасте".