Степаненко назвала развод с Петросяном "житейским делом"

Елена Степаненко считает развод с Евгением Петросяном "житейским делом". Именно так она прокомментировала происходящее в эфире "Россия 1".
Деятель культуры отметила, что у всех что-то происходит в судьбе, у них с супругом — развод. "Так случилось", — добавила Степаненко. Кроме того, она пояснила, как будет разделено имущество: по суду. Его слово будет последним и окончательным.
Стоит отметить, что Петросян выразил надежду на продолжение творческого союза с партнером по сцене. Он назвал свой творческий союз со Степаненко "художественной ценностью", которую необходимо сохранить.
Ранее "Правда.Ру" писала, Степаненко требует 80% от совместно нажитого имущества. Супруги будут делить 32 миллиарда рублей, квартиры, антиквариат и иные ценности. Разбирательство происходит в Хамовническом суде Москвы.
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