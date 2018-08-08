Степаненко назвала развод с Петросяном "житейским делом"

Елена Степаненко считает развод с Евгением Петросяном "житейским делом". Именно так она прокомментировала происходящее в эфире "Россия 1".

Фото: Fotodom.ru

Деятель культуры отметила, что у всех что-то происходит в судьбе, у них с супругом — развод. "Так случилось", — добавила Степаненко. Кроме того, она пояснила, как будет разделено имущество: по суду. Его слово будет последним и окончательным.

Стоит отметить, что Петросян выразил надежду на продолжение творческого союза с партнером по сцене. Он назвал свой творческий союз со Степаненко "художественной ценностью", которую необходимо сохранить.

Ранее "Правда.Ру" писала, Степаненко требует 80% от совместно нажитого имущества. Супруги будут делить 32 миллиарда рублей, квартиры, антиквариат и иные ценности. Разбирательство происходит в Хамовническом суде Москвы.

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