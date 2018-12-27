Тюлени загнали рыбака на скалу

В Шотландии тюлени по какой-то только им известной причине рассердились и напали на рыбака, рассказывает "Поплавок".
По словам рыбака, он ловил рыбу на пляже, где со своими детенышами лежало около пятидесяти тюленей. Они, как обычно, вели себя миролюбиво. Но когда мужчина начал переходить с одного места на другое, они вдруг заволновались, сделались агрессивными и явно решили на него напасть.
Рыбак бросился убегать и с перепугу забрался на довольно высокую скалу в надежде переждать, когда гнев тюленей уляжется. Однако те взяли его в осаду и решили дождаться, когда человек спустится со скалы.
Уже вечером, когда у мужчины не осталось надежды на мирное разрешение конфликта, он вызывал по телефону спасателей. Чтобы оградить мужчину от разгневанных тюленей и снять его со скалы, на место происшествия прибыло четыре бригады спасателей и наряд полиции.
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