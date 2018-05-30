Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин дал несколько рекомендаций, как пользоваться Telegram.
Волин рассказал, как лучше всего использовать мессенджер Telegram, который Роскомнадзор блокирует в России.
По его словам, "большой контент в Telegram-канале не проходит". Как отмечает РИА "Новости", Волин добавил, что сообщения в мессенджере должны быть максимально краткими, содержательными, укладываться в несколько предложений.
Напомним, в начале апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским спецслужбам.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что юристы правозащитной группы "Агора" направили спецдокладчику ООН Дэвиду Кайе обращение с просьбой поддержать столкнувшийся с проблемами в России Telegram.
Как пояснил адвокат "Агоры" Дамир Гайнутдинов, они просили рекомендовать правительству РФ "воздержаться от расширения практики произвольного вмешательства в право граждан на свободу выражения мнения, приватность и анонимность, в том числе онлайн".
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