Дело в гормонах: ученые выявили причину обжорства

После эксперимента, который прошел в Институте исследования метаболизма имени Макса Планка, ученые пришли к выводу, что обжорство - это результат неправильной работы гормональной системы.

Так, одной группе испытуемых давали вкусные коктейли, а другие получали безвкусную молочную смесь. В результате исследования, группа, которая пила коктейли без вкуса, насыщалась намного быстрее, чем группа, которая пила сладкие коктейли.

Ученые поняли, что желание потреблять все больше вкусной пищи вызывает дофамин. Во время еды, дофамин выделяется два раза - при пережёвывании, и при попадании пережёванной пищи в желудок. Но при пережёвывании вкусной пищи, наблюдается настолько большой всплеск дофамина, что человеческий организм не замечает второй выброс гормона. Поэтому чувство сытости может не наступать значительно дольше.

В связи с этим, исследователи советуют минимизировать прием вкусной пищи.

Ранее «Правда.Ру» рассказывала о планах ученых создать банк иммунных клеток для борьбы с раком.

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