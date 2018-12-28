В космической отрасли рассказали о будущих сложностях с пусками "Союзов" с Байконура

В 2020 году пуск ракет — носителей "Союз-2" столкнется с определенными сложностями при подготовке и пуске с космодрома Байконур. Об этом сообщают эксперты в ракетно-космической отрасли.

Большое количество пусков ракет именно в 2020 году, по словам источника" связано с программой OneWeb, в рамках которой будет реализовано 8 стартов. К ракетам "Союз" добавят около 7 запусков грузовых кораблей "Прогресс" и пилотируемых "Союзов".

Сложности возникнут из-за невозможного запуска ракет с гагаринского комплекса. Из использования будет выведена ракета "Союз-ФГ" и на месте стартового комплекса начнут проводить модернизацию оборудования. Запуск "Союз-2" пройдет на 31 площадке. Проблемы стартового комплекса в реализации данного запуска связаны и с тем, что есть всего одно место для хранения ракеты и ее проверок.

Не менее важной проблемой эксперт считает низкую пропускную способность места для подготовки разгонного блока "Фрегат", который находится в том же монтажно-испытательном комплексе. При этом общий цикл подготовки одного "Фрегата" на космодроме занимает около двух месяцев.

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