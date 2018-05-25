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Источник РИА Новости

The National Interest рассказал о бое Су-57 и J-20

Наука и техника

Достоинства российского Су-57 и его китайского — J20 сравнило американское издание The National Interest. К конкретным выводам авторы не пришли: каждый истребитель обладает своими плюсами, у каждого есть и минусы.

Так, отечественную машину отличает манёвренность, несмотря на то, что она оснащена двигателем первого этапа АЛ-41Ф1. Когда же СУ-57 заполучит двигатель второго этапа, то сможет вступить в схватку уже с американской машиной Lockheed Martin F-22 Raptor.

Однако явным достоинством китайского аппарата является малозаметность. В то же время этот истребитель также может претендовать на новый силовой агрегат. И тогда он "потягается" с F-22 и с F-35 Lightning II.

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Темы война Китай Россия самолет истребитель
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