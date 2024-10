Ученые назвали процесс, сдерживающий быстрое таяние Арктики

Американские ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили, что глобальная система океанического течения — Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОЦ) — оказывает значительное влияние на скорость потепления в Арктике.

Фото: unsplash.com by Anders Jildén, PDM

Исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что АМОЦ переносит тепло из тропиков в высокие широты, и её замедление может снизить арктическое потепление на 20%.

Моделирование показало, что к концу столетия температура в Арктике может увеличиться на 10°C, но замедление АМОЦ может сократить этот прирост до 8°C. Однако такое замедление может привести к смещению межтропической конвергенции и изменению тропического дождевого пояса, что повлияет на водоснабжение и сельское хозяйство в зависимых регионах.

Кроме того, ученые предупреждают о значительных последствиях для арктических экосистем. Таяние морского льда грозит белым медведям потерей среды обитания, а открывающаяся тёмная вода будет поглощать больше солнечного тепла, усиливая потепление через эффект альбедо.

Уточнения

А́рктика (от греч. ἄρκτος - "медведица", ἀρκτικός - "находящийся под созвездием Большой Медведицы", "северный") — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.