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Воробьёв доложил Путину о поддержке участников СВО в Подмосковье

1:39
Общество

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил о мерах поддержки участников спецоперации и членов их семей, реализуемых в регионе. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства Подмосковья.

Вооруженные силы России
Фото: Правительство Подмосковья
Вооруженные силы России

"Сейчас это имеет принципиально важное значение. У нас работает фонд "Защитники Отечества" — как я считаю, результативно", — сообщил Воробьёв.

Воробьев также рассказал, что помощь от фонда на данный момент получили уже порядка 18 тысяч человек.

Как отметил губернатор Подмосковья, в регионе параллельно действуют две программы — "Время героев" и "Герои Подмосковья". Они направлены на обеспечение военных работой по возвращении с фронта.

В реабилитации участников спецоперации, получивших ранения, в Московской области действуют медицинские центры. Один из них был открыт ранее по поручению президента России.

Воробьёв также подчеркнул вклад волонтёрского движения, отметив, что добровольческие центры действуют во всех округах Подмосковья.

"Мы взаимодействуем в тесном партнерстве и с Белгородом, и с Курском. Все, что касается детей, различные виды помощи, у нас обязательно предусмотрено", — подчеркнул губернатор Московской области.

По данным пресс-службы правительства Подмосковья, всего на данный момент в регионе участникам СВО доступно порядка 75 мер поддержки. При этом практически половина из них реализуется Московской областью самостоятельно.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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