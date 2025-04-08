Жизнь и последние дни Паши Техника: Собчак готовит фильм с откровениями его экс-жены

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак приступила к съёмкам документального проекта о Паше Технике. Продюсер Екатерина Арман сообщила в Telegram-канале, что телеведущая взяла интервью у бывшей жены рэпера — блогерши Евы Карицкой (настоящее имя Карина Мельничук).

Фото: youtube.com by канал ВПИСКА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паша Техник

По словам Арман, именно она предложила Собчак участие в проекте, отметив, что та "многое сделала для нас" и не анонсировала материал до официального согласования.

Фильм раскроет личность Паши Техника и детали его трагической гибели. Карицкая, давшая откровенный комментарий для картины, не получила гонорара за участие, хотя ранее намекала, что Собчак оказала финансовую помощь в организации прощания с артистом.

Напомним, рэпер скончался 4 апреля в таиландской клинике в возрасте 40 лет. В конце марта его госпитализировали с острым отравлением и подключили к аппарату ИВЛ, но спасти не смогли.

Ранее стало известно, будет ли Ксения Бородина менять фамилию после замужества.

Уточнения

Па́ша Те́хник (настоящее имя — Па́вел Никола́евич И́влев; 1 июля 1984, Москва, СССР — 5 апреля 2025, Пхукет, Таиланд) — российский рэпер, автор текстов, битмейкер, музыкальный продюсер и шоумен.



Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



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