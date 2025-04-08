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Плесень не выживет! Ваша ванная после этих 15 минут работы станет безупречной

Недвижимость

Чистка душевой кабины — одна из тех задач, с которой никто не хочет сталкиваться, но игнорировать её нельзя. Постоянная влажность в ванной комнате способствует накоплению грязи и росту плесени, особенно в углах и между плитками. Но что если я скажу, что избавиться от плесени можно всего за несколько минут, используя два простых ингредиента, которые есть у каждого дома?

Ванная комната
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Ванная комната

Идеальное средство для чистки душа

Всё, что вам нужно — это обычный белый уксус и вода. Смешайте их в равных частях, переливайте в флакон с распылителем и обильно распылите на проблемные участки душевой кабины — стены, плитки и даже краны. Оставьте раствор на 15 минут, чтобы уксус растворил грязь и уничтожил плесень.

После этого возьмите губку или мягкую щётку и аккуратно протрите поверхность, уделяя внимание углам и стыкам, где чаще всего скапливается влага. В конце просто смойте раствор горячей водой и вытрите поверхность сухой тряпкой, чтобы не оставалось разводов.

Чистка без химии

Если вам не хочется использовать уксус, на помощь придут другие проверенные средства. Одним из самых эффективных является пищевая сода. Она поможет избавиться от плесени и придаст поверхности свежесть. Кроме того, сода обладает легким абразивным эффектом, который помогает удалять застарелые загрязнения.

Для более сильных загрязнений можно использовать хлорный отбеливатель, но будьте осторожны с пропорциями. Обычно на 10 частей воды берется 1 часть хлора. Нанесите полученную смесь на заплесневелые участки, оставьте на несколько минут и затем тщательно смойте.

Лимон как естественное средство

Лимон также станет вашим верным союзником в борьбе с плесенью. Его кислотность помогает эффективно разрушать грибок. Просто выдавите сок лимона на поражённые участки, оставьте на пару минут, а затем смойте водой. Лимон не только борется с плесенью, но и придаст ванной приятный свежий аромат.

Специальные средства для чистки

Если вы не хотите экспериментировать, на рынке есть специализированные моющие средства для борьбы с плесенью. Они обычно более эффективны, но требуют соблюдения инструкций на упаковке.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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