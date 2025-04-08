Сладость, от которой худеют: финики, шоколад и миндаль без сахара и лишнего жира

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Может ли что-то настолько простое быть настолько изысканным? Домашние конфеты из фиников с миндалём и шоколадом — настоящий гастрономический парадокс: готовятся за считанные минуты, но выглядят как у шефа-кондитера.

Фото: commons.wikimedia.org by ed g2s • talk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шоколад

Хрустящий миндаль внутри сочного финика, покрытый тонким слоем молочного шоколада, — это гармония текстур и вкусов, которой сложно сопротивляться. Особенно приятно, что такой десерт не требует ни духовки, ни сложных техник.

Минимум — максимум

Для приготовления понадобятся всего четыре ингредиента:

Финики (12 шт.) — желательно сорта Меджул или Деглет Нур

Миндаль (12 шт.)

Молочный шоколад (85 г)

Кокосовая стружка — для украшения (по желанию)

Как приготовить

Подготовка.

Удалите косточки из фиников, стараясь сделать надрез как можно аккуратнее. Вместо косточки вложите по орешку миндаля. Шоколад.

Растопите шоколад любым удобным способом — на водяной бане или в микроволновке короткими импульсами. Главное — не перегреть. Покрытие.

Окуните каждый финик в тёплый шоколад с помощью вилки, дайте стечь лишнему и выложите на застеленную плёнкой тарелку. Украшение и охлаждение.

По желанию посыпьте конфеты кокосовой стружкой. Уберите в морозильную камеру на 20-30 минут, чтобы шоколад застыл.

Где и как хранить

В холодильнике — до 2 недель

В морозильнике — до 3 месяцев

При комнатной температуре — не дольше 3-4 дней

Храните в герметичном контейнере, чтобы сохранить вкус и аромат.

Уточнения

Конфе́ты (итал. confetto < лат. confectus — изготовленный), конфетные изделия — кондитерские изделия с высоким содержанием сахара и мягкой (в отличие от карамельных изделий) консистенцией.

