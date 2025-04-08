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Сладость, от которой худеют: финики, шоколад и миндаль без сахара и лишнего жира

1:45
Еда

Может ли что-то настолько простое быть настолько изысканным? Домашние конфеты из фиников с миндалём и шоколадом — настоящий гастрономический парадокс: готовятся за считанные минуты, но выглядят как у шефа-кондитера.

Шоколад
Фото: commons.wikimedia.org by ed g2s • talk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шоколад

Хрустящий миндаль внутри сочного финика, покрытый тонким слоем молочного шоколада, — это гармония текстур и вкусов, которой сложно сопротивляться. Особенно приятно, что такой десерт не требует ни духовки, ни сложных техник.

Минимум — максимум

Для приготовления понадобятся всего четыре ингредиента:

  • Финики (12 шт.) — желательно сорта Меджул или Деглет Нур

  • Миндаль (12 шт.)

  • Молочный шоколад (85 г)

  • Кокосовая стружка — для украшения (по желанию)

Как приготовить

  1. Подготовка.
    Удалите косточки из фиников, стараясь сделать надрез как можно аккуратнее. Вместо косточки вложите по орешку миндаля.

  2. Шоколад.
    Растопите шоколад любым удобным способом — на водяной бане или в микроволновке короткими импульсами. Главное — не перегреть.

  3. Покрытие.
    Окуните каждый финик в тёплый шоколад с помощью вилки, дайте стечь лишнему и выложите на застеленную плёнкой тарелку.

  4. Украшение и охлаждение.
    По желанию посыпьте конфеты кокосовой стружкой. Уберите в морозильную камеру на 20-30 минут, чтобы шоколад застыл.

Где и как хранить

  • В холодильнике — до 2 недель

  • В морозильнике — до 3 месяцев

  • При комнатной температуре — не дольше 3-4 дней

Храните в герметичном контейнере, чтобы сохранить вкус и аромат.

Уточнения

Конфе́ты (итал. confetto < лат. confectus — изготовленный), конфетные изделия — кондитерские изделия с высоким содержанием сахара и мягкой (в отличие от карамельных изделий) консистенцией.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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