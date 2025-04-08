Сладость, от которой худеют: финики, шоколад и миндаль без сахара и лишнего жира

Может ли что-то настолько простое быть настолько изысканным? Домашние конфеты из фиников с миндалём и шоколадом — настоящий гастрономический парадокс: готовятся за считанные минуты, но выглядят как у шефа-кондитера.
Хрустящий миндаль внутри сочного финика, покрытый тонким слоем молочного шоколада, — это гармония текстур и вкусов, которой сложно сопротивляться. Особенно приятно, что такой десерт не требует ни духовки, ни сложных техник.
Для приготовления понадобятся всего четыре ингредиента:
Финики (12 шт.) — желательно сорта Меджул или Деглет Нур
Миндаль (12 шт.)
Молочный шоколад (85 г)
Кокосовая стружка — для украшения (по желанию)
Подготовка.
Удалите косточки из фиников, стараясь сделать надрез как можно аккуратнее. Вместо косточки вложите по орешку миндаля.
Шоколад.
Растопите шоколад любым удобным способом — на водяной бане или в микроволновке короткими импульсами. Главное — не перегреть.
Покрытие.
Окуните каждый финик в тёплый шоколад с помощью вилки, дайте стечь лишнему и выложите на застеленную плёнкой тарелку.
Украшение и охлаждение.
По желанию посыпьте конфеты кокосовой стружкой. Уберите в морозильную камеру на 20-30 минут, чтобы шоколад застыл.
В холодильнике — до 2 недель
В морозильнике — до 3 месяцев
При комнатной температуре — не дольше 3-4 дней
Храните в герметичном контейнере, чтобы сохранить вкус и аромат.
Конфе́ты (итал. confetto < лат. confectus — изготовленный), конфетные изделия — кондитерские изделия с высоким содержанием сахара и мягкой (в отличие от карамельных изделий) консистенцией.
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