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Упрямый жир на руках: почему он держится дольше всех — и как его сбросить

2:28
Спорт

Жир на руках уходит в последнюю очередь — это знает каждая, кто хотя бы раз пыталась привести их в форму. Чтобы избавиться от дряблости, важно не просто выполнять упражнения, а сочетать их с правильным питанием и общим снижением веса.

Спорт
Фото: Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спорт

Почему руки не худеют

Причины могут быть разными — от генетики до гормональных сбоев. Также мешают:

  • Малоподвижный образ жизни.
  • Избыток быстрых углеводов.
  • Недостаток белка и клетчатки.
  • Плохой сон и хронический стресс.

Советы для тонких рук

Вот что действительно помогает:

  • Общее похудение: локально согнать жир нельзя.
  • Силовые упражнения: тонизируют мышцы и визуально уменьшают объём.
  • Кардио: сжигает калории и ускоряет обмен веществ.
  • Правильная еда: больше белка и клетчатки, меньше сахара и выпечки.
  • Режим сна и воды: помогают контролировать аппетит.

А теперь — к делу.

Упражнения для рук

Скольжение руками

  • Берём два полотенца. Встаём на колени, ладони на скользкой поверхности. Медленно тянем руки вперёд, почти касаясь грудью пола, затем возвращаемся. Повторить 10-15 раз. Отлично прорабатывает трицепсы и пресс.

Удары по мячу

  • Встаньте, мяч — у груди. Поднимите вверх и с силой бросьте вниз, приседая. Поймайте — и снова. Повторите 20 раз. Нагрузка и на руки, и на кардио.

Жим гантелей лёжа

  • Лягте на скамью, гантели (по 1-2 кг) — в руках. Медленно опускайте к груди и снова вверх. Сделайте 20 повторений. Прорабатываются плечи, спина, трицепсы.

Узкие отжимания

  • Руки ставим близко друг к другу. На вдохе опускаемся, локти вдоль тела. На выдохе — вверх. Можно выполнять с колен. Повторить 10-15 раз.

Планка

  • Классическая или боковая. Главное — держать спину ровной. Начните с 15 секунд и увеличивайте время. Укрепляет корпус и плечи.

Регулярные тренировки (всего 2,5 часа в неделю) в сочетании с питанием и режимом дадут результат. Главное — не останавливаться и быть терпеливой.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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