Упрямый жир на руках: почему он держится дольше всех — и как его сбросить

Жир на руках уходит в последнюю очередь — это знает каждая, кто хотя бы раз пыталась привести их в форму. Чтобы избавиться от дряблости, важно не просто выполнять упражнения, а сочетать их с правильным питанием и общим снижением веса.
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Спорт
Почему руки не худеют
Причины могут быть разными — от генетики до гормональных сбоев. Также мешают:
Малоподвижный образ жизни.
Избыток быстрых углеводов.
Недостаток белка и клетчатки.
Плохой сон и хронический стресс.
Советы для тонких рук
Вот что действительно помогает:
Общее похудение: локально согнать жир нельзя.
Силовые упражнения: тонизируют мышцы и визуально уменьшают объём.
Кардио: сжигает калории и ускоряет обмен веществ.
Правильная еда: больше белка и клетчатки, меньше сахара и выпечки.
Режим сна и воды: помогают контролировать аппетит.
А теперь — к делу.
Упражнения для рук
Скольжение руками
Берём два полотенца. Встаём на колени, ладони на скользкой поверхности. Медленно тянем руки вперёд, почти касаясь грудью пола, затем возвращаемся. Повторить 10-15 раз. Отлично прорабатывает трицепсы и пресс.
Удары по мячу
Встаньте, мяч — у груди. Поднимите вверх и с силой бросьте вниз, приседая. Поймайте — и снова. Повторите 20 раз. Нагрузка и на руки, и на кардио.
Жим гантелей лёжа
Лягте на скамью, гантели (по 1-2 кг) — в руках. Медленно опускайте к груди и снова вверх. Сделайте 20 повторений. Прорабатываются плечи, спина, трицепсы.
Узкие отжимания
Руки ставим близко друг к другу. На вдохе опускаемся, локти вдоль тела. На выдохе — вверх. Можно выполнять с колен. Повторить 10-15 раз.
Планка
Классическая или боковая. Главное — держать спину ровной. Начните с 15 секунд и увеличивайте время. Укрепляет корпус и плечи.
Регулярные тренировки (всего 2,5 часа в неделю) в сочетании с питанием и режимом дадут результат. Главное — не останавливаться и быть терпеливой.
Уточнения
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.