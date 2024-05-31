Метеоролог Позднякова рассказала о жарких днях начала июня: температура выше климатеческой нормы

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, какой будет погода в Москве в начале лета.
Синоптик объяснила, что первая половина июня будут отличаться жаркой погодой. Температура воздуха будет превышать климатическую норму. Лишь иногда ожидаются небольшие осадки в виде дождя.
Ранее метеоролог Александр Ильин рассказал о погоде в столице в первых числах июня.
"1 июня, в Москве максимальная температура будет достигать плюс 30 градусов. А в воскресенье она будет держаться на отметке 26-28 градусов тепла", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".
Эксперт предупредила, что на следующей неделе температура воздуха будет плавно снижаться.
Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.