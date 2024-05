Метеоролог Позднякова рассказала о жарких днях начала июня: температура выше климатеческой нормы

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, какой будет погода в Москве в начале лета.

Фото: Openverse by Tobyotter is licensed under CC BY 2.0