Метеоролог Позднякова рассказала о жарких днях начала июня: температура выше климатеческой нормы

Метеоролог Позднякова предупредила об усиливающейся жаре

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, какой будет погода в Москве в начале лета.

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Синоптик объяснила, что первая половина июня будут отличаться жаркой погодой. Температура воздуха будет превышать климатическую норму. Лишь иногда ожидаются небольшие осадки в виде дождя.

Ранее метеоролог Александр Ильин рассказал о погоде в столице в первых числах июня.

"1 июня, в Москве максимальная температура будет достигать плюс 30 градусов. А в воскресенье она будет держаться на отметке 26-28 градусов тепла", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Эксперт предупредила, что на следующей неделе температура воздуха будет плавно снижаться.